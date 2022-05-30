Пожившая в Италии россиянка рассказала о решении вернуться в Москву

Пожившую в Италии москвичку поразило умение местных не задерживаться на работе

Россиянка, несколько лет пожившая в Италии, вернулась в Москву и рассказала, почему приняла такое решение. Своим опытом жизни за границей она поделилась с «Лентой.ру».

Итальянская история Киры началась с разочарования в профессии. Она отучилась в МГТУ имени Баумана, поняла, что хочет совсем другого, и поступила в Миланский технический университет. «В Милане я добралась до общежития, проживание в котором выиграла по стипендии вместе с бесплатной учебой. После заселилась, купила еды и поняла, что я одна. Совсем одна», — вспомнила москвичка.

Вскоре она обзавелась русскоговорящими друзьями и начала погружение в местную жизнь. По словам Киры, ее поразило умение итальянцев разграничивать рабочее и личное время. Она объяснила, что ни один итальянец не станет задерживаться на учебе или работе и всегда найдет 15 минут на то, чтобы выпить кофе.

Помимо этого, москвичку удивили высокие счета за электроэнергию, нестабильный транспорт и салоны красоты. «С бьюти-индустрией здесь на удивление все сложно. Старшее поколение итальянок привыкло два раза в неделю ходить в парикмахерскую и делать укладку, которая продержится все остальные дни», — пояснила Кира.

Россиянка вернулась в Москву после того, как основала компанию, помогающую абитуриентам поступать в итальянские вузы. По мнению Киры, вести бизнес из России в разы удобнее и выгоднее. Она также поделилась советами по тому, как пройти адаптацию в новой стране.

Ранее сообщалось, что россиянка перебралась в Италию и увидела ее с новой стороны. Она рассказала об отношении итальянцев к браку.