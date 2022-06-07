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Apple раскрыла устаревшие устройства

Смартфоны iPhone 7 и iPhone SE первого поколения не получат iOS 16

Кадр: Apple

Apple раскрыла список устройств, которые не получат новые версии операционных систем (ОС). Об этом сообщается на сайте компании.

Как следует из материалов Apple, iOS 16 будет доступна на всех смартфонах бренда, начиная с iPhone 8 и 8 Plus и iPhone SE второго поколения. Из это следует, что новая ОС не выйдет для представленных в 2016 году iPhone 7 и iPhone SE первого поколения. Таким образом, в компании фактически подтвердили, что данные аппараты будут считаться устаревшими.

Анонсированную в первый день Worldwide Developers Conference (WWDC) iPadOS 16 получат iPad пятого поколения, iPad mini пятого поколения, iPad Air третьего поколения и более новые девайсы, а также все iPad Pro. Представленную на том же мероприятии watchOS 9 можно будет установить на все смарт-часы, начиная с Apple Watch Series 4.

Новая версия macOS под названием Ventura будет доступна для скачивания пользователям iMac и iMac Pro 2017 года, MacBook Pro 2017 года, MacBook Air 2018 года, Mac Pro 2019 года, Mac Studio 2022 года, Mac mini 2018 года, MacBook 2017 года и более новых компьютеров Apple.

Бета-версии iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 и macOS Ventura оказались в сети сразу после анонса ОС. Публичные версии операционных системы будут доступны пользователям до конца года.

На презентации, посвященной первому дню WWDC, Apple представила новую версию MacBook Air. Ноутбук получил новый дизайн в стиле MacBook Pro, 13,6-дюймовый экран, процессорм M2, порт зарядки MagSafe, два порта USB-C.

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Андрей Ставицкий
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