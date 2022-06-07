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Джонсон назвал невыгодным мирное соглашение для Украины

Джонсон предостерег от принуждения Киева к заключению невыгодного мирного соглашения

Фото: Ian Vogler / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег от принуждения Киева к заключению невыгодного мирного соглашения. Его слова приводит ТАСС.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киев склоняют к невыгодным соглашениям с Москвой. По его словам, в мире нарастает усталость из-за ситуации в республике, поэтому Украину подталкивают к выгодному для тех или иных сторон результату.

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Алина Гончарова
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