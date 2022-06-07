Джонсон назвал невыгодным мирное соглашение для Украины
Джонсон предостерег от принуждения Киева к заключению невыгодного мирного соглашения
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег от принуждения Киева к заключению невыгодного мирного соглашения. Его слова приводит ТАСС.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киев склоняют к невыгодным соглашениям с Москвой. По его словам, в мире нарастает усталость из-за ситуации в республике, поэтому Украину подталкивают к выгодному для тех или иных сторон результату.