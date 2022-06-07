Меркель рассказала об ожидании и реальности жизни на пенсии

Экс-канцлер Германии Меркель заявила, что иначе представляла себе жизнь на пенсии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что ее ожидания о том, как она будет чувствовать себя, когда будет жить на пенсии, на деле не совпали с реальностью. Она заявила, что стала проводить большое количество времени на Балтийском море, а также что не может перестать думать о политике, сообщает ТАСС.

По словам экс-канцлера, у нее все хорошо в личном плане, но она взволнована кризисной ситуацией на Украине. Она призналась, что считает специальную военную операцию России ошибкой и назвала ее нарушением международного права.

«Я иначе представляла себе жизнь после отставки», — подчеркнула Меркель, добавив, что она проводит много времени на Балтийском море, а ее главным занятием является чтение и прослушивание аудиокниг.

Ранее она объяснила, почему не желала ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. По словам Меркель, в 2008 году Украина была другой страной, которая была сильно разделенной в области внутренней политики.