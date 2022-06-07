Россиянам перечислили главные правила похудения летом

Диетолог Ларионова посоветовала включить в рацион больше белковых блюд для похудения

Диетолог Марина Ларионова перечислила россиянам главные правила похудения летом. Ее комментарии приводит портал SOLENKA.INFO.

По словам врача, в первую очередь, нужно пить много воды. «В жаркие месяцы человек потеет гораздо сильнее, поэтому крайне важно восполнять потерянную воду», — рассказала Ларионова и уточнила, что вместе с потом из организма выводятся необходимые минералы, в том числе соль. В связи с этим иногда некоторым людям хочется соленой пищи. Однако эксперт предупредила, что в таком случае лучше восполнить ее недостаток минеральной водой, поскольку в ней нет калорий.

Кроме того, специалистка посоветовала включить в свой рацион больше блюд с содержанием белка. Ларионова отметила, что летом многие люди стараются потреблять более легкую пищу в виде овощных салатов и супов. Но из-за недостатка белка организм начинает сжигать собственные мышцы.

В заключение Ларионова порекомендовала перестать взвешиваться каждый день, а делать это один-два раза в неделю. Медик пояснила, что стрелки на весах могут колебаться в зависимости от физической нагрузки, съеденной еды и выведенной из организма воды.

В мае диетолог Елена Соломатина объяснила, почему у некоторых людей похудение идет медленными темпами или вес не сбрасывается вовсе. По ее словам, зачастую люди сами себе прописывают диеты, не зная причины набора килограммов. Кроме того, они часто не добавляют к своему рациону питания физическую нагрузку и не выравнивают питьевой режим.