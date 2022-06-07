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В Германии выступили за пошлины на энергоносители России вместо эмбарго

ifo: экономисты Германии выступили за пошлины на энергоносители России вместо эмбарго

Фото: Pixabay

В Германии экономисты выступили за введение пошлин на энергоносители России как более эффективную альтернативу, чем эмбарго или снижение объемов импорта. Об этом сообщил один из ведущих экономических институтов Германии ifo со ссылкой на собственный опрос экономистов.

В опросе приняли участие 158 экономистов. 70 процентов из них высказались в пользу пошлин на энергоносители РФ. Они считают, что это вынудит Россию снизить цены на экспорт энергоносителей.

При этом 23 процента опрошенных не считают, что пошлины эффективны — часть обосновывает это опасениями, что это приведет не к снижению, а к росту цен, часть же считает, что импорт просто нужно прекратить.

Ранее обозреватель британской газеты The Guardian Ларри Эллиотт заявил, что с начала экономической войны против России можно заявить, что она идет не по плану, а наоборот, очень плохо для Запада, и Москва в ней побеждает. По его словам, антироссийские санкции привели к «извращенному эффекту» в виде повышения стоимости экспорта нефти и газа из России и значительному увеличению ее торгового баланса.

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Марина Совина
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