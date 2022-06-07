Стало известно о возможном ребрендинге Wildberries

Гендиректор Wildberries Бакальчук допустила возможность ребрендинга компании

В ближайшее время может быть изменено название маркетплейса Wildberries. О возможном ребрендинге заявила генеральный директор компании Татьяна Бакальчук, передает РИА Новости.

Предполагается, что название Wildberries будут переводить на русский язык. При этом сама Бакальчук пока не ответила утвердительно на вопрос о ребрендинге компании. «Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем», — сказала она во время «Недели российского ретейла 2022».

Ранее стало известно, что правительство направит не менее 500 миллионов рублей на продвижение отечественных брендов. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, большая часть средств должна быть потрачена на телевизионную рекламу. Он объяснил решение тем, что сейчас многие граждане плохо воспринимают бренды с российским названием. В связи с этим необходимо тем или иным образом помочь людям перейти на отечественные товары.