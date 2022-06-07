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Среда обитания

Более трети собственников пришлось делать ремонт после выезда арендаторов

Собственникам приходится делать ремонт после выезда арендаторов в 37 процентах случаев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Более трети квартир нуждаются в ремонте после выезда арендаторов. Такой результат показало исследование страховой компании «Росгосстрах» и банка «Открытие», данные из доклада приводит РБК.

В исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей различных регионов России. Из них 42 процента — мужчины и 58 процентов — женщины. Ремонтировать освободившееся жилье пришлось 37 процентам опрошенных владельцев. В 43 процентах случаев ремонтные работы были незначительными, однако 23 процента респондентов были вынуждены поменять сантехнику, мебель и бытовую технику после выезда квартирантов, а 10 процентов — сделать капитальный ремонт.

36,5 процента арендодателей сталкиваются с проблемами при сдаче квартиры. Почти треть участников опроса пожаловались на задержку оплаты жилья, больше половины — на нежелание квартирантов проводить уборку. 31 процент респондентов столкнулись с тем, что жильцы не оплачивают ЖКУ. Еще 21 процент рассказали о нарушениях условий договора — арендаторы тайно заводили животных или заселялись в большом количестве.

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Опрос среди квартирантов показал другие результаты. 95 процентов арендаторов считают, что бережно относятся к съемному жилью, а 85 процентов утверждают, что регулярно убираются и делают косметической ремонт. Только десять процентов респондентов заявили, что не заботятся о состоянии арендуемой квартиры, так как она принадлежит не им.

В мае россиянам назвали города с наименее требовательными арендодателями. Ими оказались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Аналитики пришли к такому выводу после изучения объявлений об аренде в 20 регионах страны, где наиболее часто сдают жилье — особое внимание уделяли объектам, в которых можно проживать с животными и детьми.

Александра Качан
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