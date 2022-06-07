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Мировой экономике предрекли возвращение в 1970-е

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту мировой экономики

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Аналитики Всемирного банка (ВБ) ухудшили свой прогноз глобального роста экономики и предупредили, что в середине 2022 года наступит пик инфляции, а затем она постепенно начнет замедляться. Об этом говорится в докладе банка.

В целом эксперты предрекают, что вырос риск стагфляции, и мировая экономика может вернуться к тому, что было в 1970-е. Тогда период интенсивной стагфляции потребовал резкого повышения процентных ставок в странах с развитой экономикой и вызвал череду финансовых кризисов в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, напоминает CNBC.

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Дело в том, что с начала года глобальный рост ВВП резко замедлился и скорее всего останется ниже уровня 2010-х. А инфляция, вероятнее всего, будет повышенной дольше, чем ожидалось на фоне глобальных перебоев в цепочках поставок. Ожидается, что глобальный экономический рост снизится до 2,9 процента в этом году с 5,7 процента в 2021 году, что на 1,2 процентных пункта ниже прогнозируемых в январе 4,1 процента. «Многим странам будет трудно избежать рецессии», — сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. Чтобы снизить риск повторения истории 50-летней давности, Всемирный банк призвал политиков противодействовать скачку цен на нефть и продукты питания и организовать списание долга для развивающихся стран.

Оценивая перспективы российской экономики, ВБ резко ухудшил прогноз по динамике роста ВВП страны на 2022 год, который вместо ожидаемого роста на 2,4 процента снизится, по мнению аналитиков банка, на 8,9 процента. Прогноз на 2023 год также ухудшен: вместо прогнозируемого роста на 1,8 процента ожидается падение на 2 процента. Рост должен начаться в 2024-м: тогда российский ВВП увеличится на 2 процента.

В недавнем докладе ВБ говорится, что в мировой экономике уже начался сильнейший за последние десятилетия ценовой кризис. Рост цен на энергоносители вкупе с повышением стоимости продовольствия и удобрений оказался самым существенным с 2008 года. «В целом это самый масштабный товарный шок, который мы пережили с 1970-х годов. Как и тогда, шок усугубляется резким ростом ограничений в торговле продовольствием, топливом и удобрениями», — констатировал вице-президент ВБ по вопросам справедливого роста, финансов и институтов Индермит Гилл.

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Платон Щукин
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