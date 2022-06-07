Стилист раскрыла способы визуально увеличить грудь

Стилист Линдси Эдвардс: одежда с рюшами поможет визуально увеличить грудь

Стилист Линдси Эдвардс раскрыла способы визуально увеличить грудь с помощью текстуры и принтов одежды, а также подходящих аксессуаров. Соответствующий материал приводит The Sun.

Так, привлечь внимание к бюсту помогут ожерелья с подвесками, а также предметы гардероба с карманами, рисунками и надписями, горизонтальными полосами или рюшами в указанной области. «Трикотаж в рубчик и одежда с рюшами, которые в настоящее время очень популярны, отлично подчеркивают изгибы женской фигуры», — отметила эксперт.

Кроме того, подчеркнут нужную зону изделия с круглым вырезом под горло, с воротом и с американской проймой. Вдобавок стилистка посоветовала выбирать наряды светлых и ярких оттенков, которые также помогут добиться желаемого эффекта.

В марте блогерша Анаис Козарис (Anais Kozaris) показала простой способ, благодаря которому можно визуально увеличить размер груди без пластической операции. Так, девушка объяснила, что для того, чтобы сделать грудь больше, она использует бельевые чашки телесного цвета.