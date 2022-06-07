Россиянина осудили за убийство жены и падчерицы 21-летней давности

В Липецке 56-летнего мужчину осудили за убийство жены и падчерицы, совершенное в 2001 году

В Липецке 56-летнего местного жителя осудили на 10 лет за двойное убийство, совершенное 21 год назад, однако за истечением срока давности по этой статье мужчину освободили от уголовной ответственности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 6 мая 2001 года, находясь в квартире 41-летней жены на проспекте Победы, подсудимый во время ссоры на почве ревности и личной неприязни нанес супруге не менее трех ударов по голове деревянной ножкой от стола с металлическим штырем. Свидетельницей убийства стала 14-летняя падчерица. Чтобы она не сообщила о случившемся в полицию, мужчина дважды ударил ее той же деревянной ножкой от стола, отчего девочка также скончалась на месте.

После этого фигурант, желая избежать ответственности, решил спрятать их тела в лесопосадках возле Липецкого тракторного завода (ЛТЗ). Дождавшись ночи, он завернул тела в простыни и вывез на своем авто в лес, где закопал недалеко от дороги Липецк — Усмань. Родственникам погибших он сказал, что мать с дочерью без документов и личных вещей уехали с неизвестными ему лицами.

Чтобы отвести от себя подозрения, он сообщил об исчезновении жены и падчерицы в полицию и сам активно участвовал в их поисках. Одновременно он делал ремонт в квартире и продавал мебель из комнаты девочки. Следствие считало версию о причастности фигуранта основной, однако весомых доказательств тогда найдено не было. В 2002 году расследование было приостановлено.

В сентябре 2020 года следователи вновь изучили материалы дела и возобновили поиск убийцы. Благодаря работе аналитической группы, созданной для расследования преступлений прошлых лет, фигуранта вызвали на допрос. На этот раз он признался в содеянном и указал следователям примерное место, где закопал тела. После этого сотрудники СКР исследовали территорию площадью более 300 квадратных метров, однако поискам помешал газопровод и кабель высокого напряжения, а также то, что за 20 лет на этом участке часто проводились земляные работы. Узнав, что тела его жертв не нашли, подсудимый сказал, что не совершал убийств и признал вину под давлением.

Однако к его доводам отнеслись скептически и опровергли их доказательствами, в основе которых лежали показания свидетелей, выводы экспертов, а также результаты следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.