Выбравшая от безысходности отпуск в Абхазии россиянка дала советы по отдыху

Читательница «Тонкостей туризма» посоветовала туристам не дерзить в общении с абхазцами

Российская туристка, выбравшая отпуск в Абхазии от безысходности, дала несколько советов по удачному отдыху. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

Как призналась путешественница, решение отправиться в Абхазию она приняла «больше от безысходности», поскольку отечественные курорты ей наскучили, а денег на отпуск за границей не хватало. Так, несмотря на большое количество прочтенных «отзывов-страшилок» о специфическом поведении местных жителей и полном отсутствии сервиса в стране, девушка назвала республику «замечательным местом».

«Манера общения у абхазов специфическая — будто они намеренно дерзят. Сами с гонором, но не терпят такого от туристов. Мне кажется, из-за этого и возникают недопонимания и конфликты», — добавила читательница портала.

По ее словам, во избежание неприятных ситуаций туристам не следует вступать в дискуссии с абхазцами, а также проявлять вежливость и «упаковывать» отказы «в максимально обтекаемую форму». Например, она рассказала, что человеческий фактор играет большую роль при выборе жилья — так, хозяйка ее отеля всегда старалась решать вопросы постояльцев, и постоянно переживала за их комфорт.

Также россиянка порекомендовала иметь при себе запас наличных и обязательно торговаться на рынках. «Но не в агрессивной манере, а с улыбкой на лице, иначе вместо скидки можно получить проклятья в спину от вполне респектабельной абхазской женщины», — предупредила туристка.

Ранее в мае другая российская туристка, побывавшая в Абхазии, объяснила, почему она больше никогда не вернется в страну. Так, девушка разочаровалась «полным упадком» туристической инфраструктуры и низким уровнем сервиса.