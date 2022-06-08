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Дерматолог перечислила главные методы борьбы с прыщами

Дерматолог Брин отметила, что акне возникает из-за неправильно подобранной диеты

Фото: Anna Nekrashevich / Pexels

Дерматолог и основатель клиники Akina Beauty and Laser Clinic в Дублине Эванна Брин перечислила главные методы борьбы с прыщами. Ее рекомендации приводит портал The Irish Sun.

По словам специалистки, акне может возникнуть из-за изменения гормонального фона, который сопровождается чрезмерным выделением себума. Кроме того, угревые высыпания появляются на коже из-за скопления омертвевших клеток в порах, а также приема ряда лекарственных препаратов и неправильно подобранной диеты.

Помимо этого, Брин отметила, что обильное количество прыщей на лице влияет на развитие комплексов и психическое здоровье человека в целом. В связи с этим эксперт дала несколько советов, которые помогут улучшить внешнее и внутреннее состояние кожи.

В первую очередь косметолог порекомендовала не увлекаться пилингами. По ее мнению, людям, у которых есть высыпания на лице, всегда хочется очистить кожу от них еще больше. «Когда мы отшелушиваем кожу очищающими средствами с жесткими абразивными частицами, мы можем нарушить защитный баланс кожи», — рассказала Брин и пояснила, что для умывания лучше использовать продукты с маслами для восстановления поврежденной кожи.

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Вдобавок медик предложила ограничить потребление сахара и молочной продукции. Врач предупредила, что упомянутые факторы вызывают скачки инсулина — гормона, который оказывает прямое влияние на выработку кожного сала. Доктор также посоветовала включить в свой ежедневный рацион блюда, которые содержат медленные углеводы.

В завершение Брин заявила, что в борьбе с акне помогут препараты на основе ретинола. По словам дерматолога, ретинол является одной из форм витамина А, который, в свою очередь, выступает как природный антиоксидант, эффективный при лечении угревых высыпаний.

Ранее доктор Мегха Шарма из Индии назвал продукты для борьбы с прыщами. Так, в список попали зелень, фрукты желтого и красного цвета, помидоры, черника, кешью, рыба и тыквенные семечки. Помимо этого, Шарма также добавил в перечень фасоль, горох, чечевицу и коричневый рис.

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Мария Винар
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