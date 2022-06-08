Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка назвала старящую любую женщину одежду

The Sun: стилистка назвала винтажную одежду и вещи оверсайз старящими любую женщину

Кадр: Awesome over 50 / YouTube

Автор блога Awesome over 50 Хизер (фамилия неизвестна) назвала предметы гардероба, которые визуально старят любую женщину. Ее рекомендации опубликовал The Sun.

Так, эксперт посоветовала не воспринимать тренд на винтажную одежду буквально и отказаться от вещей, которые были произведены несколько десятилетий назад. В качестве примера женщина примерила две замшевые куртки: одну из 1980-х годов, а вторую — купленную недавно. Хизер отметила, что первая модель прибавляет ей лишние годы и выглядит неопрятно, в то время как другая — подчеркивает фигуру и делает образ современным.

Помимо этого, стилистка заявила, что любые недостатки фигуры можно скрыть с помощью корректирующего белья. По этой причине она не рекомендует прятать тело под объемной одеждой: вещи оверсайз визуально добавляют лишние килограммы. По мнению Хизер, удачным вариантом для зрелых женщин являются платья-макси с глубоким декольте и разрезами на юбке, открывающими ноги.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице: как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице:как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
26 января 2022

Блогер также упомянула, что не следует жертвовать комфортом ради стильного образа, так как эти качества можно совместить. Для этого, например, можно носить обувь на невысоких каблуках и выбирать небольшие сумки с длинными плечевыми ремнями, которые оказывают меньшее давление на плечи и спину. Кроме того, необходимо следить за состоянием нижнего белья, в частности бюстгальтеров. Утверждается, что со временем они теряют свои свойства и не оказывают должную поддержку груди.

Ранее в июне стилистка Анна Рейес перечислила удешевляющие внешний вид женщины аксессуары. В данный список эксперт включила плетеные из нитей и бисера браслеты и кольца, надетые на все пальцы. Кроме того, девушка порекомендовала отказаться от спортивных бейсболок.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Автомобиль Госдумы сбил человека на переходе в центре Москвы
Американские гимнастки захотели отсудить миллиард долларов у ФБР
Сбивший курьера на автомобиле с мигалкой водитель рассказал о моменте ДТП
Кара-Мурзе продлили срок ареста по делу о дискредитации российской армии
Стилистка назвала старящую любую женщину одежду
Суд на Украине запретил первую «пророссийскую партию»
Чон Джонгук из BTS поделился своим способом делать утреннюю зарядку
Стало известно о снижении стоимости путевок в Крым
Суд арестовал активы Google еще на полмиллиарда рублей
Экономист назвал причину «подталкивания» России к дефолту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.