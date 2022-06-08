Есть черную икру с руки стало модным трендом

The New York Times: в американских ресторанах стало модным трендом есть черную икру с руки

Есть черную икру с руки стало новым модным трендом в американских ресторанах, пишет The New York Times.

В интервью изданию владелец бара в Лос-Анджелесе Джимми Ханн рассказал о том, как впервые познакомил своих друзей с упомянутой традицией. По словам предпринимателя, во время музыкального фестиваля Coachella в апреле они отправились в заведение, где заказали ассорти из морепродуктов. После того как официант принес блюдо, Ханн открыл банку, положил одну ложку икры между большим и указательным пальцами руки и принялся слизывать деликатес языком.

Данный способ употребления продукта бизнесмен назвал декадентским и извращенным, но тем не менее признал его весьма интересным. «Раньше люди получали удовольствие от запрещенных веществ, а теперь — от еды», — иронично заметил он.

Владелица онлайн-платформы, посвященной роскошному образу жизни, Кристен Ширли считает, что такой метод подачи икры выручает, когда домой приходят гости. «Не нужно готовить огромную сырную тарелку к вину. Просто поставьте на стол банку c ложкой», — отметила она.

Кроме того, предпринимательница считает, что таким образом легче ощутить первозданный вкус черной икры. «Вы кладете икру на блины или хлебцы, однако это маскирует ее вкус. Особенно при добавлении лука. В чем смысл тратить на деликатес 200 долларов, а потом не прочувствовать его?» — заключает собеседница издания.

В декабре 2021 продюсер Яна Рудковская дала поклонникам рекомендации по достижению успеха в любой сфере деятельности. Она рассказала, что завтракает исключительно из посуды бренда Fornasetti, и посоветовала своим ученикам приобрести как минимум одну тарелку марки. Известно, что цена изделия на тот момент составляла 10 тысяч рублей.