Египетскому туристическому направлению предсказан рост

Вице-президент РСТ Барзыкин предсказал рост интереса россиян к Египту

Египет станет вторым туристическим направлением для россиян после Турции, как только будет улажен вопрос с перевозками. Рост интереса соотечественников к этой арабской стране предсказал в разговоре с «Лентой.ру» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«Египет всегда занимал свою долю на рынке. Сейчас египетское направление может стать вторым на зарубежном рынке после турецкого. Прежде всего это зависит от объемов перевозки и от их надежности, чтобы никаких санкций против наших авиабортов не предпринималось, и отдых был безопасным и комфортным», — сообщил Барзыкин.

Ряд операторов уже заявили программы в Египет, отметил вице-президент РСТ. «На июнь ставят уже рейсы. Как только будет обеспечена перевозка, то есть подтверждена безопасность рейсов, то есть их никто не будет останавливать и прочее, думаю, это направление выйдет на второе место после Турции», — указал специалист.

Российские туристы обычно интересуются египетским направлением весной и осенью, отметил он. Однако в нынешних условиях жара не остановит путешественников, убежден Барзыкин. «Конечно, Египет — это больше весенне-осенний период. Египет нужен нам бюджетный и не густонаселенный. Но летом тоже, думаю, он будет востребован. По цене он все-таки ниже Турции», — добавил он.

Вице-президент РСТ отметил уникальность отдыха в Египте. В первую очередь в арабскую республику стоит поехать за «неповторимым морем». «Египет — это прежде всего дайвинг. Ну и цена. Раньше туда ездили весной-осенью, потому что в эти периоды в Турции еще холодно, а в Эмиратах дорого. Раньше пытались летом реализовать программы в Египет, но они были в меньшей степени востребованы. Думаю, в нынешних условиях, они будут более актуальны», — заключил Барзыкин.

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