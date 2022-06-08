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Американское издание указало на скрытое оружие России против Запада

The Hill: рынок удобрений может стать скрытым рычагом воздействия России на Запад

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Рынок удобрений может послужить для России скрытым оружием против Запада. Об этом заявил обозреватель американского издания The Hill Тобиас Бернс (Tobias Burns).

Он указал, что эксперты и аналитики уверены в наличии у России скрытого рычага воздействия на Украину и на глобальные продовольственные поставки. В частности, опасения вызывают введенные Россией квоты на экспорт удобрений. Как считают специалисты, они могут привести к еще большему росту мировых цен на продукты питания.

Кроме того, Бернс отметил, что изменения в политике России в сфере удобрений могут привести не только к проблемам с транспортировкой продуктов питания, но и к проблемам с их производством. «Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции», — объяснил ведущий экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро (Maximo Torero).

Ранее правительство России продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений, они будут действовать с начала июля до конца 2022 года. Решение связано с необходимостью предупредить возможную нехватку удобрений внутри России и помешать росту цен на продовольствие, пояснили в правительстве. При этом на Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию квоты распространяться не будут.

Морские поставки зерна были прекращены из-за мин, установленных ВСУ в водах близ портов страны. При этом Запад обвиняет Россию, которая с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, в блокировании вывоза зерна. Кремль обвинения отвергает.

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Марина Совина
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