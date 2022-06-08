Американское издание указало на скрытое оружие России против Запада

The Hill: рынок удобрений может стать скрытым рычагом воздействия России на Запад

Рынок удобрений может послужить для России скрытым оружием против Запада. Об этом заявил обозреватель американского издания The Hill Тобиас Бернс (Tobias Burns).

Он указал, что эксперты и аналитики уверены в наличии у России скрытого рычага воздействия на Украину и на глобальные продовольственные поставки. В частности, опасения вызывают введенные Россией квоты на экспорт удобрений. Как считают специалисты, они могут привести к еще большему росту мировых цен на продукты питания.

Кроме того, Бернс отметил, что изменения в политике России в сфере удобрений могут привести не только к проблемам с транспортировкой продуктов питания, но и к проблемам с их производством. «Без поставок удобрений мир будет производить меньше продукции», — объяснил ведущий экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро (Maximo Torero).

Ранее правительство России продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений, они будут действовать с начала июля до конца 2022 года. Решение связано с необходимостью предупредить возможную нехватку удобрений внутри России и помешать росту цен на продовольствие, пояснили в правительстве. При этом на Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию квоты распространяться не будут.

Морские поставки зерна были прекращены из-за мин, установленных ВСУ в водах близ портов страны. При этом Запад обвиняет Россию, которая с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию, в блокировании вывоза зерна. Кремль обвинения отвергает.