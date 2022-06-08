Побег с похищенными из обменника 40 миллионами рублей попал на видео

Камеры видеонаблюдения сняли похищение 40 миллионов рублей из валютного обменника в Москве

Побег с похищенными из валютного обменника на улице Героев Панфиловцев 40 миллионами рублей попал в объективы камеры видеонаблюдения. Запись публикуют «Известия».

На кадрах видно, как неизвестный мужчина в темной одежде подходит к окну, из которого его сообщник передает ему белый пакет с деньгами. После этого первый фигурант отходит от дома, а его подельник выпрыгивает из окна и следует за ним. По сведениям издания, позже таким же образом помещение покинула их сообщница-кассирша.

Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. О многомиллионном хищении из обменника стало известно 8 июня. Сообщалось, что 28-летний водитель занял 33,5 миллиона рублей у брата-бизнесмена, после чего решил обменять крупную сумму на доллары, чтобы потом заработать на обмене валюты на рубли по выгодному курсу. Мужчина нашел в интернете «трейдера», который занимался такими операциями.

Новый знакомый отвел его в обменник в Северном Тушине. Там потерпевший достал из рюкзака 33,5 миллиона рублей наличными и передал их сотруднице, при этом его знакомый дал женщине еще 6,5 миллиона. Кассирша сказала, что ей нужно пересчитать деньги, и закрыла окошко. После того как женщина долгое время не возвращалась к клиентам, потерпевший раздвинул жалюзи и понял, что сотрудницы нет на месте. Приехавшие по вызову полицейские выяснили, что похитительница уехала на светлой Kia.