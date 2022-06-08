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Назван главный пострадавший на Западе от спецоперации на Украине

ОЭСР назвала Великобританию наиболее пострадавшей от спецоперации России страной

Фото: Toby Melville / Reuters

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая наиболее развитые экономики мира, назвала Великобританию главной пострадавшей от проводимой Россией спецоперацией на Украине. Доклад опубликован на сайте организации.

Согласно прогнозу ОЭСР, в 2022 году рост британского ВВП составит 3,6 процента, однако в следующем окажется нулевым. Показатели инфляции в ближайшие два года будут равняться 8,8 и 7,4 процента соответственно.

Нынешний прогноз предполагает значительное снижение основных показателей по сравнению с прошлой версией, подготовленной полгода назад. В ней говорилось о росте британского ВВП на 4,7 процента в 2022 году и на 2,1 процента в 2023-м. Таким образом, именно Великобритания называется потенциально наиболее пострадавшей от кризиса, вызванного последствиями спецоперации России и введенных за ней санкций, страной.

Среди главных причин аналитики ОЭСР называют рост процентных ставок и налогов, а также торговые ограничения и подорожание энергоресурсов.

Также ОЭСР понизила прогноз касательно роста глобального ВВП — с прежних 4,5 до 3 процентов по итогам 2022 года.

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Платон Щукин
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