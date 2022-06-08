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Украинский посол раскритиковал Меркель за политику в отношении России

Посол Украины Мельник раскритиковал Ангелу Меркель за политику в отношении России

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель за оправдание политики, которую она проводила в отношении России с 2005 года. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат посетовал на то, что в первом интервью Меркель, которое она дала после смены немецкого правительства, не прозвучало «ни намека на самокритику». При этом он отметил, что заявления экс-канцлера «о непогрешимости ее курса относительно России и ее слишком снисходительном отношении» к властям РФ вызывают у него недоумение.

Мельник также высказал мнение, что к специальной военной операции на Украине привели в том числе и позиция Германии относительно перспектив членства республики в НАТО и Европейском союзе (ЕС), годы отказа Берлина от поставок Киеву вооружений после событий 2014 года и «беспечное продвижение» ФРГ российского газопровода «Северный поток - 2».

Ранее сообщалось, что в интервью телеканалу Phoenix Ангела Меркель объяснила нежелание ускоренного вступления Украины в НАТО в 2008 году. По ее словам, в 2008 году республика была другой страной, сильно разделенной в области внутренней политики и с «большим влиянием олигархов» на внутренние процессы.

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Алевтина Запольская
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