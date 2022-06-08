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Определены округа Москвы с самым подорожавшим жильем

К июню 2022 года больше всего среди округов Москвы жилье бизнес-класса подорожало в ЦАО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

С начала года к июню 2022 года больше всего жилье бизнес-класса подорожало в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы — средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте увеличилась на 21,5 процента, до 515,1 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Est-a-Tet.

Вторую строчку рейтинга занял Западный округ с динамикой в 12,95 процента — стоимость «квадрата» выросла до 443,5 тысячи рублей. Топ-3 замкнул Северо-Восточный округ — цена увеличилась на 10,32 процента, до 442,9 тысячи рублей. Ниже в списке расположились Северо-Западный и Юго-Восточный округа с изменениями на 7,98 процента (до 446,9 тысячи рублей) и 7,81 процента (до 344,4 тысячи).

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Аналитики определили, что в среднем в старой Москве квадратный метр подорожал на процент до 463 тысяч рублей. «За период с начала года по текущий момент строительная готовность проектов существенно подросла, а также вышли объемы в проектах, уже введенных в эксплуатацию. В итоге это сказалось на росте показателя средневзвешенной цены квадратного метра бизнес-класса», — объяснили в компании.

Ранее эксперты Est-a-Tet выяснили, что в мае 2022 года больше всего жилье в новостройках бизнес-класса в Москве подорожало в Алексеевском районе — на 5,9 процента, до 507,4 тысячи рублей за квадратный метр. Второе место по увеличению стоимости занял район Марфино, на третьем расположился Басманный.

Нина Ташевская
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