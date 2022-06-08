Россияне предпочли перекуру в рабочее время общение с коллегами

СберЗдоровье: россияне в рабочее время предпочли общение с коллегами социальным сетям

Эксперты сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» выяснили, на что россияне чаще всего отвлекаются на работе. Результаты их исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие две тысячи россиян старше 18 лет из разных регионов страны, которые зарегистрированы на портале «Работа.ру». Подавляющее большинство респондентов (61 процент) утвердительно ответили на вопрос, отвлекаются ли они на работе на посторонние задачи.

Эксперты рассказали, что среди любимых способов отвлечься от рабочих обязанностей 44 процента участников опроса назвали общение с коллегами, а 33 процента людей чаще прочего прерываются на личную переписку и звонки. Также, согласно исследованию, прокрастинировать за чтением новостей или просмотром социальных сетей предпочли 27 процентов и 17 процентов респондентов соответственно. Замыкает пятерку самых популярных причин отрыва от работы перекур, на который ходят всего 15 процентов сотрудников. Также некоторые участники опроса признались, что в основное рабочее время занимаются подработкой, планируют отпуск и выходные, учатся онлайн, играют либо смотрят видео на смартфоне.

Психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев объяснил, что работники не занимаются своими обязанностями, когда сталкиваются с задачами, которые кажутся ему сложными или неинтересными, а прокрастинация помогает людям получить краткосрочное удовольствие, но плохо сказывается на производительности.

«Нельзя просто отказаться от общения с коллегами, разум сразу заместит этот формат прокрастинации чем-нибудь другим. Нужно смотреть на проблему глубже: менять отношение к рабочим процессам, разбивать задачи на несколько этапов, заниматься самосовершенствованием посредством работы с психотерапевтом», — подытожил специалист.

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