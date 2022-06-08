Россиянам дали возможность защитить квартиры от популярного вида мошенничества

Госдума приняла закон, запрещающий перерегистрацию прав без личного участия владельца

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, дающий возможность собственнику жилья запретить регистрацию нотариальных сделок с жильем без его личного участия. Новые правила должны защитить квартиры россиян от популярного вида мошенничества, пишет РБК.

Автором инициативы выступил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он предложил при наличии соответствующей отметки в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) обязать владельцев жилья присутствовать при совершении сделки у нотариуса. Создать соответствующую пометку россияне смогут по доверенности, составленной в нотариальной форме.

«Подобное изменение будет способствовать большему снижению рисков совершения какого-либо рода мошеннических действий в отношении имущества частных лиц», — пояснил Крашенников. Депутат напомнил, что сейчас собственник также может внести в ЕГРН запись о невозможности государственной регистрации права без его личного участия, однако эта норма не распространяется на сделки с помощью нотариуса.

Кроме того, принятый законопроект расширит применение электронного документооборота. Сейчас в электронной форме можно подать заявление о государственной регистрации перехода или прекращения права собственности на объект недвижимости. Закон распространит эту опцию на государственную регистрацию договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве, добавил парламентарий.

Перерегистрация прав на квартиры без ведома владельцев считается одной из популярных схем лишения жилья в России. В апреле стало известно, что подобным образом четыре мошенницы отобрали имущество у 90-летней пенсионерки из Сочи. Злоумышленницы воспользовались инвалидностью пожилой женщины и составили договор купли-продажи втайне от нее.