Незнакомки отобрали у пенсионерки из российского города квартиру

Мошенницы из Сочи присвоили квартиру 90-летней пенсионерки

Мошенницы из города Сочи захотели отобрать квартиру у 90-летней россиянки. У них получилось присвоить имущество пенсионерки, однако в дело вмешались правоохранительные органы, сообщает «Комсомольская правда».

Четыре мошенницы воспользовались инвалидностью пожилой женщины и составили договор купли-продажи недвижимости без ведома владелицы жилья. Прокуратура Краснодарского края узнала о незаконной сделке и остановила аферисток. Судебные эксперты подтвердили, что жертва мошенниц не была с ними знакома и не обращалась в Росреестр с заявлением о регистрации перехода права на квартиру.

Прокуратура обратилась в суд с иском, чтобы признать заключенный договор недействительным. Недвижимость вернули пенсионерке, а против аферисток возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, повлекшее лишение права на жилое помещение».

Ранее квартиру пенсионерки обманным путем попыталась получить мошенница из Санкт-Петербурга. 85-летняя женщина обратилась в прокуратуру и заявила, что аферистка представилась сотрудницей жилищно-строительного кооператива (ЖСК) и попросила ее подписать бумаги под предлогом оказания помощи. Позже выяснилось, что подписанный пострадавшей документ являлся договором о продаже жилья.