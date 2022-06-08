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Меркель объяснила свое неучастие в посредничестве на Украине

Канцлер ФРГ Меркель заявила, что Украина и Россия не просили о посредничестве в конфликте
Ангела Меркель

Ангела Меркель. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не принимает участие в посредничестве в конфликте на Украине из-за того, что ее об этом никто не просил, передает телеканал Phoenix.

По словам политика, она разделяет оценку нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, французского лидера Эммануэля Макрона, а также президента России Владимира Путина и остальных о том, что «это не принесет какую-либо пользу». Меркель считает, что решение, принятое Путиным, является «катастрофическим и фатальным». «Сейчас это неважно, потому что сейчас мало тем для обсуждения», — объяснила она.

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Меркель добавила, что украинская сторона тоже не просила ее о посредничестве.

В интервью политик заявила о появлении данных США о спецоперации России на Украине осенью 2021 года. Она напомнила, что возможная эскалация на Украине обсуждалась в Европе в последние месяцы ее пребывания на посту канцлера Германии.

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Марина Совина
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