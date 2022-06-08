В Мариуполе нашли коробки от запрещенных американских патронов

В бывшем здании СБУ в Мариуполе нашли коробки из-под патронов из США с запрещенными пулями

В бывшем здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе найдены коробки из-под привезенных из США патронов с запрещенными экспансивными пулями. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что калибр патронов, которые находились в коробках, соответствует большинству современных автоматов Калашникова — 5,45 миллиметра. На упаковках стоит логотип американской компании Hornady Manufacturing Company, поставляющей вооружение ряду стран НАТО.

По мнению специалистов, такие патроны могли быть использованы против мирных жителей Мариуполя в случае массовых протестов. Также отмечается, что боеприпасы, скорее всего, применялись ради скрытности: при попадании в цель экспансивные пули разрушаются и определить оружие, из которого стреляли, сложнее.

Экспансивные пули, или, как их еще называют, разворачивающиеся пули, запрещены к применению в военных действиях, так как они обладают сильным травмирующим эффектом. Решение о запрете было принято Гаагской мирной конференцией в 1899 году.

Ранее стало известно, что в Мариуполе спасли 12 запертых в клетках украинских полицейских собак. Оголодавшие животные остались в кинологическом центре полиции Украины, некоторые из них были ранены и контужены.