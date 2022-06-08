В Мариуполе спасли запертых украинских полицейских собак

В Мариуполе спасли 12 запертых в клетках украинских полицейских собак

В Мариуполе спасли 12 запертых в клетках украинских полицейских собак, сообщается в Telegram-канале репортера ВГТРК Александра Сладкова.

Животные были заперты в кинологическом центре полиции Украины в Мариуполе. Среди них были представители самых разных пород: бельгийские, немецкие овчарки, бладхаунд.

«12 четвероногих специалистов, раненых, контуженых, оголодавших, — всех спасли, правда некоторым понадобились хирургические операции <...> Специализация — от обнаружения наркотиков до минно-розыскных функций, охрана, следовая работа», — сказано в сообщении.

По словам журналиста, выкормленные и вылеченные животные перешли на службу Донецкой народной республики (ДНР). В отличие от миноискателей, которые «визжат на каждом миллиметре» от большого количества осколков и пуль, собаки работают с высокой точностью.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский вручил награды украинским спасателям и их собаке Патрону. Хозяин собаки обучил животное работе пиротехника, теперь она помогает саперам.