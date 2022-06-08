ФСБ помешала авторитету Алексаняну стать смотрящим в колонии

ФСБ вынесла предостережение авторитету Алексаняну, пытавшему стать смотрящим в ИК Салавата

ФСБ вынесла предостережение 33-летнему осужденному Арсену Алексаняну, отбывающему наказание в исправительной колонии №16 в городе Салават, который пытался стать смотрящим за зоной. Об этом сообщили ГТРК в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина высказывал «устойчивые намерения» занять высшее положение в преступной иерархии среди отбывающих наказание в салаватской ИК. С этой целью он совершал действия, «создающие условия» для совершения преступления, подпадающего под статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Алексанян отбывает семилетний срок за разбой. Он вместе с приятелем ворвался в квартиру его любовницы и похитил ценностей на 12 тысяч рублей, уточняет Ufa1.ru.