Кристен Стюарт избавилась от роскошной виллы в Малибу

Актриса Кристен Стюарт продала роскошную виллу в Малибу за 8,3 миллиона долларов

Американская актриса Кристен Стюарт избавилась от роскошной виллы в городе Малибу штата Калифорния. Недвижимостью знаменитость владела более десяти лет, пишет Dirt.

Стюарт приобрела дом для отдыха в 2011 году за 5 миллионов долларов (304,9 миллиона рублей) и владела объектом совместно со своей матерью Джулс Манн-Стюарт. Новому владельцу пришлось заплатить за виллу 8,3 миллиона долларов (более 506 миллионов рублей). Известно, что собственником объекта стал директор по маркетингу компании AMC Networks Лен Фогге.

На территории участка расположены главный и гостевой дом с открытыми планировками, общая площадь жилых помещений достигает 539 квадратных метров. В основной вилле есть четыре спальни и столько же ванных комнат, уютная гостиная с камином в потолок и раздвижными стеклянными дверями и выходом на балкончик, кухня-столовая со всей необходимой бытовой техникой, кладовая и винный шкаф с системой климат-контроля. В гостевом домике расположена одна спальня и одна ванная комната, мини-кухня и выход к утопающей в зелени гидромассажной ванной.

В феврале Кристен Стюарт приобрела особняк за шесть миллионов долларов (на тот момент 444 миллиона рублей) в стиле средиземноморского возрождения 1920-х в в Лос-Фелизе (Лос-Анджелес, США). В доме площадью 452 квадратных метра есть четыре спальни и пять ванных комнат, а также гостиная, более интимная семейная комната, столовая с открытой обеденной лоджией, кухня и небольшая прачечная.