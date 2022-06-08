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Apple обвинили в краже технологий у Xiaomi

MyDrivers: функция живых обоев iOS 16 копирует особенность смартфонов Xiaomi

Кадр: Apple

Apple обвинили в краже функции операционной системы для смартфонов Xiaomi. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей в соцсетях. Владельцы телефонов Xiaomi заметили, что в iOS 16 появились «живые» обои — при разблокировке iPhone демонстрируется анимация с планетой Земля. По мнению пользователей, подобная опция якобы скопирована с аналогичной функции в MIUI.

Авторы издания отметили, что новая особенность iOS действительно напоминает функцию «Суперобои», которая присутствует на аппаратах Xiaomi. «Новую технологию на iPhone можно считать урезанной версией, так как анимация разблокировки не такая качественная, как у MIUI», — отметили журналисты.

В материале говорится, что «Суперобои» в качестве нового дизайна разблокировки появились в смартфонах Xiaomi еще в 2020 году. В первую очередь инженеры компании добавили изображение Марса, а затем и других объектов.

Apple представила iOS 16 на мероприятии WWDC 6 июня. Новая версия операционной системы для iPhone получила обновленный экран блокировки, новый дизайн уведомлений, функцию редактирования и удаления отправленных сообщений в iMessage. Релиз iOS 16 состоится осенью.

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Андрей Ставицкий
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