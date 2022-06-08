Виктория Бекхэм показала фигуру в легинсах и стала объектом насмешек в сети

Виктория Бекхэм показала стройную фигуру в легинсах и была высмеяна за нарциссизм

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала стройную фигуру в одежде из коллекции собственного бренда и стала объектом насмешек в сети. Соответствующие кадры в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовали журналистов Daily Mail.

48-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует в ванной комнате. Экс-участница группы Spice Girls продемонстрировала наряд черного цвета, состоящий из облегающей водолазки, легинсов с разрезами и туфель-лодочек на высоких каблуках.

Читатели издания оценили внешность бизнесвумен в комментариях и высмеяли Бекхэм за нарциссизм. «Она и ее муж — главные нарциссы планеты», «Ее видео странные и смешные», «Надеюсь ее дочь не будет заниматься самолюбованием так же, как ее мать» — писали юзеры.

В то же время подписчики соцсетей бизнесвумен возмутились стоимостью одежды ее бренда, в которой она решила сфотографироваться. «350 фунтов стерлингов? (чуть более 26 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») Только из-за того, что твое имя на них?», «350? Ты шутишь», «Почему нельзя делать более доступную одежду?» — интересовались пользователи сети.

В мае британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм призвала женщин любить свои недостатки и пышные формы. Знаменитость призналась, что важность принятия себя она поняла только с возрастом, несмотря на то, что всегда стремилась к стройности через самодисциплину и ограничения. Жена известного футболиста также упомянула, что желание быть худой является пережитком прошлого.