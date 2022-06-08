Порошенко задержался за границей

Экс-президент Украины Порошенко все еще находится в Польше после истекшей командировки

Бывшего президента Украины Петра Порошенко, который должен был вернуться в страну после заграничной командировки, заметили в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Как отмечается, официально командировка политика должна была закончиться 2 июня после того, как он посетил саммит Европейской народной партии в Роттердаме. Однако он задержался за границей: позже появилась видеозапись, на которой запечатлено, как Порошенко гуляет по Лондону.

Затем, 7 июня, стало известно, что экс-президент направился в Польшу, чтобы принять участие в дебатах в рамках Европейского финансового конгресса. «Порошенко, срок заграничной командировки которого истек еще 2 июня, тем не менее продолжает свое путешествие по Европе. Вчера его видели в польском городе Сопоте», — говорится в публикации «Страна.ua».

Издание также опубликовало видео с участием политика, которое, как утверждается, было снято в Сопоте.

28 мая Порошенко два раза за сутки пытался выехать из страны через пропускной пункт «Рава-Русская» Львовской таможни. По словам экс-президента, он направлялся в Роттердам для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Покинуть Украину ему удалось лишь на третий раз, 30 мая. При этом в ряде украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что таким образом политик пытался избежать наказания по уголовным делам.