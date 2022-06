Порошенко заметили гуляющим по Лондону

Уехавшего в Роттердам экс-президента Украины Порошенко заметили на улицах Лондона

Уехавшего в Роттердам бывшего президента Украины Петра Порошенко, которому лишь с третьего раза удалось выехать из Украины, заметили прогуливающимся в Лондоне. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах Порошенко идет по улице британской столицы в компании девушки. Журналисты предположили, что это дочь бывшего президента Украины Александра, которая в настоящее время учится в Лондоне.

В 2018 году стали известны места учебы детей Порошенко. Его дочери Александра и Евгения поступили в Лондонский университет искусств (University of the Arts in London) и Университетский колледж Лондона (University College London) на специальности «анимация» и «экономика» соответственно. До этого девушки учились в британском Concord College.

28 мая Петр Порошенко два раза за сутки пытался выехать из страны через пропускной пункт «Рава-Русская» Львовской таможни. По словам экс-президента, он направлялся в Роттердам для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Покинуть Украину ему удалось лишь на третий раз, 30 мая.