Обнаружен скрытый вред редкой сексуальной активности

Низкая сексуальная активность может не только отражать проблемы со здоровьем, но и усиливать их: как показало новое исследование, сочетание редкой половой жизни, ожирения в области талии и депрессии значительно повышает риск преждевременной смерти. Ученые проанализировали данные почти пяти тысяч человек с частотой сексуальных контактов менее 12 раз в год. Результаты опубликованы в Journal of Affective Disorders.

Наибольшую прогностическую силу показал индекс формы тела (ABSI), который измеряет абдоминальное ожирение. Сам по себе он увеличивал риск смерти на 87 процентов, а депрессия — на 86 процентов. Однако их сочетание при отсутствии сексуальной активности повышало риск смерти почти в четыре раза — особенно среди мужчин.

Модель, учитывающая ABSI, уровень депрессии, редкую половую жизнь и сопутствующие факторы, позволила точно предсказать десятилетнюю выживаемость (точность — 77–78 процентов). Женщины с такими характеристиками демонстрировали более высокие показатели выживания, чем мужчины.

Авторы подчеркивают: регулярная половая жизнь может быть маркером общего физического и психоэмоционального благополучия, а ее отсутствие — поводом обратить внимание на здоровье.

Ранее ученые доказали пользу вечерней сексуальной активности — как с партнером, так и в одиночку. Оказалось, оргазм способствует расслаблению, снижает стресс и помогает быстрее заснуть.