МИД Норвегии временно закрыл генконсульство в Мурманске

МИД Норвегии объявил о временном закрытии генконсульства в Мурманске

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о временном закрытии генконсульства в Мурманске с 1 июля. Сообщение об этом опубликовано на сайте норвежского МИД.

Посольство в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжат работу в обычном режиме. По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, закрытие может быть длительным.

«Рамки, в которых Генеральное консульство в Мурманске должно продвигать норвежские интересы, со временем резко сузились. У нас не может быть нормальной работы, когда практически нет активности», — заявила она, при этом отметив, что для норвежской стороны важно иметь представительство на севере России, поэтому закрытие является временным.