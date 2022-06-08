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МИД Норвегии временно закрыл генконсульство в Мурманске

МИД Норвегии объявил о временном закрытии генконсульства в Мурманске

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Министерство иностранных дел Норвегии объявило о временном закрытии генконсульства в Мурманске с 1 июля. Сообщение об этом опубликовано на сайте норвежского МИД.

Посольство в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжат работу в обычном режиме. По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, закрытие может быть длительным.

«Рамки, в которых Генеральное консульство в Мурманске должно продвигать норвежские интересы, со временем резко сузились. У нас не может быть нормальной работы, когда практически нет активности», — заявила она, при этом отметив, что для норвежской стороны важно иметь представительство на севере России, поэтому закрытие является временным.

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Анжелика Бережная
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