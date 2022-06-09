Стилистка перечислила антитренды обуви 2022 года

Стилистка Эка Джавахадзе назвала босоножки контрастных цветов антитрендом обуви 2022 года

Редактор электронного журнала Woman.ru Эка Джавахадзе перечислила антитренды обуви 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению стилистки, босоножки с большим количеством декоративных деталей вышли из моды в нынешнем сезоне. Вместо них она рекомендуют сделать выбор в пользу однотонных моделей на низкой танкетке. Кроме того, на замену кожаным туфлям на платформе с тонким каблуком пришли вьетнамки на каблуке-рюмочке, считает эксперт.

Среди прочего, обувь контрастных цветов, а также с открытыми пяткой и носком на данный момент перестала быть актуальной. «Босоножки, части которых выполнены в неоновых цветах в сочетании с базовыми оттенками — плохая идея», — добавила в заключение журналистка.

В мае редактор портала 21ninety Сугнен Йонго-Окочи назвала трендовую обувь на лето 2022 года. Так, в грядущем сезоне в моде будут туфли на высоком массивном каблуке, мюли в ярких тонах, кожаные сандалии, а также шлепанцы на платформе. Кроме того, автор подборки внесла в список обувь, выполненную в металлических оттенках.