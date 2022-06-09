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Стилистка перечислила антитренды обуви 2022 года

Стилистка Эка Джавахадзе назвала босоножки контрастных цветов антитрендом обуви 2022 года

Фото: Unsplash

Редактор электронного журнала Woman.ru Эка Джавахадзе перечислила антитренды обуви 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По мнению стилистки, босоножки с большим количеством декоративных деталей вышли из моды в нынешнем сезоне. Вместо них она рекомендуют сделать выбор в пользу однотонных моделей на низкой танкетке. Кроме того, на замену кожаным туфлям на платформе с тонким каблуком пришли вьетнамки на каблуке-рюмочке, считает эксперт.

Среди прочего, обувь контрастных цветов, а также с открытыми пяткой и носком на данный момент перестала быть актуальной. «Босоножки, части которых выполнены в неоновых цветах в сочетании с базовыми оттенками — плохая идея», — добавила в заключение журналистка.

В мае редактор портала 21ninety Сугнен Йонго-Окочи назвала трендовую обувь на лето 2022 года. Так, в грядущем сезоне в моде будут туфли на высоком массивном каблуке, мюли в ярких тонах, кожаные сандалии, а также шлепанцы на платформе. Кроме того, автор подборки внесла в список обувь, выполненную в металлических оттенках.

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Дарья Шляпужникова
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