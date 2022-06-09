Составлен список величайших хип-хоп-альбомов всех времен

Rolling Stone опубликовал список самых главных хип-хоп-альбомов в истории

Журнал Rolling Stone опубликовал на своем сайте список 200 величайших хип-хоп-альбомов всех времен.

В список вошли только англоязычные альбомы. Так, в первую тройку попали пластинки The Notorious B.I.G. «Ready to Die» (1994), Outkast «Stankonia» (2000) и Jay-Z «The Blueprint» (2001).

«Результатом нашей работы стал список, который отражает каждую веху в развитии жанра — от ранних компиляций до расцвета рэпа в конце 1980-х — начале 1990-х, роста популярности гангста-тематики, появления „Грязного юга“, становления суперзвезд 2000-х Jay-Z, Канье Уэста и Ники Минаж и до недавних явлений — эмо-рэпа, „блог-рэпа“ и дрилла», — пояснили составители исторического рейтинга.

В списке также были представлены пластинки Дрейка, Кендрика Ламара, Эминема, 2Pac, Dr. Dre, Tyler, the Creator, Lil Wayne, Cardi B, Missy Elliott и других хип-хоп-исполнителей. Замкнул список альбом Трэвиса Скотта «Astroworld».

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