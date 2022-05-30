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Объявлен самый популярный исполнитель года

Рэпер Дрейк стал самым популярным исполнителем 2022 года

Фото: Vaughn Ridley / Getty Images

Канадский рэпер Дрейк стал самым прослушиваемым исполнителем 2022 года. Об этом объявил портал Chart Data.

Певец возглавил рейтинг самых популярных исполнителей, собрав в совокупности три миллиарда прослушиваний на стримингах. Далее идут YoungBoy Never Broke Again (2,8 миллиарда прослушиваний), Тейлор Свифт (2,5 миллиарда) и Juice WRLD (2,2 миллиарда). Замыкает пятерку канадский исполнитель The Weeknd с общим числом в 2 миллиарда прослушиваний.

Канье Уэст занял в рейтинге шестую строчку (1,9 миллиарда). На седьмом месте находится Lil Durk (1,7 миллиарда), восьмое место у Morgan Wallen (1,7 миллиарда), девятое — у Эминема (1,5 миллиарда). Десятую строчку чарта занял американский рэпер Future. Его песни прослушивали 1,5 миллиарда раз.

Ранее Дрейк был объявлен лучшим исполнителем года.

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Дениза Мацаева
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