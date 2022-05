Объявлен самый популярный исполнитель года

Рэпер Дрейк стал самым популярным исполнителем 2022 года

Канадский рэпер Дрейк стал самым прослушиваемым исполнителем 2022 года. Об этом объявил портал Chart Data.

Певец возглавил рейтинг самых популярных исполнителей, собрав в совокупности три миллиарда прослушиваний на стримингах. Далее идут YoungBoy Never Broke Again (2,8 миллиарда прослушиваний), Тейлор Свифт (2,5 миллиарда) и Juice WRLD (2,2 миллиарда). Замыкает пятерку канадский исполнитель The Weeknd с общим числом в 2 миллиарда прослушиваний.

Канье Уэст занял в рейтинге шестую строчку (1,9 миллиарда). На седьмом месте находится Lil Durk (1,7 миллиарда), восьмое место у Morgan Wallen (1,7 миллиарда), девятое — у Эминема (1,5 миллиарда). Десятую строчку чарта занял американский рэпер Future. Его песни прослушивали 1,5 миллиарда раз.

Ранее Дрейк был объявлен лучшим исполнителем года.