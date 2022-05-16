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Объявлены лучшие музыканты года

Премия Billboard Music Awards назвала имена лучших музыкантов года

Фото: Andrew Ryan / Reuters

Музыкальная премия Billboard Music Awards назвала имена лучших артистов 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания Billboard.

Дрейк был объявлен главным музыкантом, главным исполнителем среди мужчин и главным рэпером. В категории «Прорыв года» и «Лучшая исполнительница» одержала победу Оливия Родриго. Среди групп лидерами стали BTS.

Лучшей рэпершей назвали Megan Thee Stallion, а главной R&B-артисткой оказалась Doja Cat. В категории, связанной с рок-жанром, выиграла британская группа Glass Animals. Тейлор Свифт посчитали лучшей кантри-исполнительницей, в то время как среди латиноамериканских артистов наградой был отмечен Bad Bunny.

В прошлом году триумфатором премии Billboard Music Awards стал канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе). Он получил награды в десяти категориях, в том числе в главной номинации «Лучший музыкант». Артист также оказался лидером в таких категориях, как «Певец года» и «Лучший R&B исполнитель». Титул «Певица года» получила Тейлор Свифт.

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Марина Погосян
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