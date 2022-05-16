Объявлены лучшие музыканты года

Премия Billboard Music Awards назвала имена лучших музыкантов года

Музыкальная премия Billboard Music Awards назвала имена лучших артистов 2022 года. Об этом сообщается на сайте издания Billboard.

Дрейк был объявлен главным музыкантом, главным исполнителем среди мужчин и главным рэпером. В категории «Прорыв года» и «Лучшая исполнительница» одержала победу Оливия Родриго. Среди групп лидерами стали BTS.

Лучшей рэпершей назвали Megan Thee Stallion, а главной R&B-артисткой оказалась Doja Cat. В категории, связанной с рок-жанром, выиграла британская группа Glass Animals. Тейлор Свифт посчитали лучшей кантри-исполнительницей, в то время как среди латиноамериканских артистов наградой был отмечен Bad Bunny.

В прошлом году триумфатором премии Billboard Music Awards стал канадский певец The Weeknd (настоящее имя — Эйбел Тесфайе). Он получил награды в десяти категориях, в том числе в главной номинации «Лучший музыкант». Артист также оказался лидером в таких категориях, как «Певец года» и «Лучший R&B исполнитель». Титул «Певица года» получила Тейлор Свифт.