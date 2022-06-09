Диетолог назвала улучшающие цвет лица продукты

Диетолог Богданова посоветовала есть апельсины и пить теплую воду для здорового цвета лица

Диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей» Зоя Богданова назвала улучшающие цвет лица продукты. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что состояние кожи лица часто зависит от качества косметики для ухода за кожей, однако иногда самые дорогие средства не дают стойкого результата, так как кожный покров отражает общее состояние организма, которое можно улучшить правильным питанием.

Полезные продукты, которые способны изменить цвет лица к лучшему

По мнению диетолога, хроническое обезвоживание делает кожу серой, уставшей, тонкой и склонной к появлению морщин. Для здорового цвета лица Богданова посоветовала пить больше чистой воды, желательно теплой, чтобы ее температура была чуть выше температуры тела. Также она отметила, что благотворное воздействие на здоровье кожи оказывают все продукты, содержащие большое количество витамина С, например, цитрусовые: апельсины, грейпфруты, мандарины, помело и так далее.

Главное — помнить, что все хорошо в меру, а переизбыток любого полезного вещества вреден. Для улучшения цвета лица одного-двух цитрусов в день вполне достаточно Зоя Богданова диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей»

Пища, богатая аминокислотами, дает коже коллаген, необходимый для поддержания тонуса и тургора, поэтому мясо и рыба высокого качества должны быть в рационе, уточнила эксперт. Вегетарианцам она предложила есть больше семечек и злаков, в которых много растительного белка.

Авокадо, по мнению врача, тоже помогает улучшить цвет лица из-за того, что в нем много полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е. Последний, как утверждает диетолог, является природным антиоксидантом и помогает удалить с кожи пигментные пятна, угри и другие несовершенства.

Авокадо увлажняет кожу, ускоряет восстановительные процессы, дает энергию для регенерации и борется с морщинами Зоя Богданова диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики «Ешь. Читай. Худей»

Принципы питания для здорового цвета лица

Богданова уточнила: чтобы спасти кожу от серости и усталости, восстановить правильное функционирование сальных желез, избавиться от расширенных пор и воспалений, надо есть меньше продуктов, богатых простыми углеводами — выпечки, газировки, фастфуда, чипсов и так далее. Она рекомендует проверить, нет ли у организма отрицательной реакции на молочные продукты: лактоза тоже может вызывать проблемы с ЖКТ, влияющие на состояние кожи.

Рацион, по ее словам, должен быть сбалансированным и насыщенным: хорошо, если в нем присутствуют свежие фрукты и овощи, полезные жиры, богатые аминокислотами белки, цельные зерновые культуры с оболочкой. Богданова подытожила: лучшее, что можно сделать для здорового, ровного и красивого цвета лица — пить достаточно чистой воды и гармонизировать питание.

Ранее врачи-диетологи рассказали, как правильное питание может предотвратить появление мелких и глубоких морщин и сохранить здоровый и молодой цвет лица. Среди прочего они посоветовали начинать день со стакана воды и тарелки овсянки.