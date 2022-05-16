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Диетологи назвали четыре продукта для замедления старения кожи

ETNT: для замедления старения кожи надо начинать утро с овсянки и стакана воды

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Врачи-диетологи заявили, что правильное питание может предотвратить появление мелких и глубоких морщин и сохранить здоровый и молодой цвет лица. В беседе с изданием ETNT специалисты назвали четыре продукта, которые надо есть утром для замедления старения кожи.

Врач-диетолог, магистр Мелисса Митри рекомендовала включить в утренний рацион авокадо. Этот продукт, по ее словам, богат омега-3 жирными кислотами, которые помогут защитить кожу от преждевременного старения, уменьшить воспалительные процессы и одновременно увлажнить кожу. Также омега-3 снижает чувствительность кожи к воздействию ультрафиолетового излучения.

В свою очередь зарегистрированный диетолог-нутрициолог Сара Чатфилд предложила всем желающим сохранить кожу молодой и здоровой как можно дольше начинать утро не с кофе, а со стакана воды. Эта привычка поможет запустить процесс пищеварения и поддержать эластичность кожи на должном уровне. Также для замедления процесса старения стоит употреблять овсянку, сказала зарегистрированный диетолог Джанет Коулман. В этой каше содержится бета-глюкан — вид растворимой клетчатки, способствующий заживлению кожи и восстановлению иммунных клеток кожи и клеток, вырабатывающих коллаген.

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В качестве альтернативы овсянке Митри посоветовала есть яйца. «Они содержат высококачественный белок, а также витамин D, который, как было доказано, способствует сохранению здоровья кожи, — пояснила диетолог. — Добавление в рацион продуктов, содержащих витамин D, поможет защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей и уменьшить вероятность образования морщин».

Ранее гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Харитонов перечислил россиянам опасности модных диет и детокса. По его словам, бездумное следование диетам может подорвать здоровье.

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Наталья Обрядина
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