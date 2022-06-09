В МИД заявили об угрозе прямого противостояния с Западом из-за кибератак

Спецпред Крутских: кибератаки Запада увеличили угрозу прямого противостояния с Россией

Милитаризация информационного пространства и бесконтрольная раздача виртуального оружия многократно увеличили угрозу эскалации конфликта стран западного блока и России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

«Тревогу вызывает и то, что в Вашингтоне осознанно снижают порог боевого применения ИКТ (информационно-коммуникационных технологий — прим. «Ленты.ру»). Милитаризация Западом информационного пространства, попытки превратить его в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями», — рассказал спецпред.

Крутских также отметил, что в незаконных скоординированных Вашингтоном DDoS-кибератаках на объекты критической информационной инфраструктуры России задействованы 22 хакерские группировки из Польши, Грузии, Украины, и других стран из числа союзников США. По его мнению, такая раздача «виртуального оружия» в конечном итоге не доведет до добра.

Ранее спецпредставитель сообщил, что число кибернападений на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличивается, но вместе с тем он пообещал, что на подобные акты российская сторона предпримет ответные действия.