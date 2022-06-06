В МИД пообещали «отвадить» США от кибератак на российскую инфраструктуру

Спецпред президента Крутских: Россия готова дать отпор кибератакам США и их союзников

Критическая информационная инфраструктура России постоянно подвергается кибератакам со стороны США и их союзников, но российская сторона готова «отвадить» западные страны от попыток спровоцировать Москву и дать твердый и решительный отпор. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских.

«США пошли на замораживание каких-либо контактов по международной информационной безопасности с нами. Более того, под прикрытием лозунгов в защиту демократии развязали киберагрессию против России и ее союзников. Используют в качестве тарана "режим Зеленского" и созданную им "IТ-армию" для совершения компьютерных атак против нашей страны», — рассказал спецпред.

Крутских отметил, что число кибернападений на объекты критической инфраструктуры в России постоянно увеличивается, но вместе с тем он пообещал, что на подобные акты российская сторона предпримет ответные действия.

Вечером 5 июня при попытке зайти на сайт Минстроя России на его главной странице появлялось сообщение о том, что его взломали. Кроме того, на странице заявлялось о хищении персональных данных граждан. Хакеры потребовали у администраторов сайта перевести 0,5 биткоина (почти один миллион рублей) на указанный кошелек до полуночи 7 июня. В противном случае взломщики обещали выложить персональные данные россиян в открытый доступ. На данный момент доступ к сайту восстановлен в прежнем режиме.