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Убивший знакомого из-за дефектов речи россиянин предстанет перед судом

Жителя Волгограда осудят за совершенное в 2002 году убийство мужчины из-за дефектов речи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Волгограде 37-летнего мужчину осудят за непреднамеренное убийство 29-летнего россиянина, совершенное почти 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 6 сентября 2002 года обвиняемый, который в то время был подростком, встретил на лавочке возле одного из домов на проспекте Столетова знакомого. Так как у потерпевшего были дефекты речи, юноша стал над ним издеваться. Мужчина решил не вступать в словесный конфликт, поднялся с лавочки и собирался уйти, однако это не понравилось его оппоненту. Несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил жертву и скрылся с места происшествия.

Несмотря на помощь врачей, спустя некоторое время россиянин скончался от полученной черепно-мозговой травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако установить личность злоумышленника тогда не удалось.

В 2022 году благодаря работе аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет были найдены очевидцы преступления. Вскоре был задержан и неоднократно судимый фигурант, он признал вину и раскрыл подробности произошедшего.

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Елизавета Новикова
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