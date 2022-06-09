Появилось видео с места взрыва газа в российском жилом доме

В сети появилось видео с места взрыва газа в Ставрополе

В сети появилась видеозапись с места взрыва газа в многоквартирном доме на улице Тухачевского в Ставрополе. Она опубликована в YouTube-канале «Блокнот Ставрополь».

На кадрах видно, что одно из окон дома полностью выбито. Судя по видеозаписи, внутри квартиры из-за взрыва серьезные повреждения. Рядом с домом валяются обломки.

Как сообщает МЧС России в Telegram-канале, из-за взрыва повреждены шесть припаркованных автомобилей, а также остекление в квартирах на втором этаже. Несущие конструкции здания не нарушены, добавили в ведомстве.

О взрыве газа в доме Ставрополя стало известно в четверг, 9 июня. Пострадал один человек, еще 50 жильцов дома эвакуировали.