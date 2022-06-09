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Нарушающим летний питьевой режим россиянам напомнили о Шестидневной войне

Биохимик Кулешова: потеря 10 процентов влаги от массы тела может быть опасна для жизни

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова предупредила россиян о последствиях потери воды организмом, а также правильном питьевом режиме летом. Ее предостережения приводят «Известия».

Она указала, что летом организм теряет гораздо больше влаги, и нарушающие летний питьевой режим люди при потере воды в размере одного процента от массы тела чувствуют жажду, при чуть большей — дискомфорт и сухость во рту, при потере четырех процентов влаги показывают снижение работоспособности на 20–30 процентов. А потеря 10 процентов воды может быть опасна для жизни, предупреждает врач.

Кулешова привела исторический пример. «Например, во время Шестидневной войны 1967 года более 20 тысяч египетских солдат погибли от теплового удара. Все потому, что египетские войска придерживались практики строгого нормирования воды. В то же время израильские воины с обильными полевыми запасами и проводимой командованием политикой в области водоснабжения имели минимальные потери от жары», — напомнила эксперт.

По словам биохимика, при нормальной температуре средняя норма для человека массой 70 килограммов составляет три литра в день, а в жару потребность организма в воде возрастает до четырех-шести литров. Лучше всего, уточняет Кулешова, для утоления жажды подходит чистая вода. «Черный чай, кофе, соки могут входить в питьевую суточную норму, но вместе с шестью литрами перечисленных напитков в организм попадут и лишние дозы сахара, кофеина, таурина», — предостерегла она от дополнительной нагрузки на сердце и почки.

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Минеральная вода, отметила специалист, также не рекомендуется: ее употребление грозит отложением лишних солей после того, как жидкость испарится из организма через потоотделение и дыхание. Кроме того, она может содержать частицы микропластика.

Ранее врач-терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Дмитрий Окунев рассказал, как хорошо чувствовать себя даже в разгар летнего зноя. Он отметил, что в летние месяцы люди часто получают тепловые удары и обострения болезней сердечно-сосудистой системы.

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Александра Лисица
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