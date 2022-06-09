Спецоперация ФСБ против ячейки террористов в Ростове-на-Дону попала на видео

ФСБ показала видео задержания 13 исламистов террористической ячейки в Ростове-на-Дону

Задержание 13 исламистов из ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России), проведенное сотрудниками ФСБ в Ростове-на-Дону, попало на видео. Запись публикует «Коммерсантъ».

На кадрах видны бойцы спецназа, которые врываются в дома подозреваемых. Мужчины говорят, что уже сидели за терроризм.

Ранее 9 июня ФСБ сообщила о проведении спецоперации против участников террористической ячейки. По данным спецслужбы, граждане государств Центральной Азии вербовали в Ростове-на-Дону мусульман и трудовых мигрантов по указанию координаторов с Украины. Подозреваемые проводили конспиративные встречи и распространяли террористическую идеологию.

В результате обысков силовики изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», телефоны.