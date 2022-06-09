Названы лауреаты госпремии России в гуманитарных и технических областях

Объявлены лауреаты госпремии РФ в гуманитарных и технических областях

Директор Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына Виктор Москвин, художник Павел Никонов и генеральный директор Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Гульзада Руденко стали лауреатами Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2021 года. Имена лауреатов огласил советник президента РФ Владимир Толстой, передает ТАСС.

Виктор Москвин удостоен премии «за просветительскую деятельность по возвращению, сохранению и популяризации наследия русской эмиграции».

Высокая награда уже была присвоена Павлу Никонову в 2002 году, на этот раз премия присуждена «за вклад в развитие отечественного и мирового изобразительного искусства». Гульзада Руденко стала лауреатом «за вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия России».

Также президент подписал указ «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий 2021 года».

Госпремия в области науки и технологий была присуждена Александру Арчакову, академику Российской академии наук, научному руководителю ФГБУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича», Андрею Лисице, академику Российской академии наук, главному научному сотруднику группы биобанкинга обособленного подразделения «Научно-практический образовательный центр» того же учреждения, — за экспериментально-теоретические работы по медицинской протеомике; Давиду Заридзе, члену-корреспонденту Российской академии наук, руководителю отдела клинической эпидемиологии научно-исследовательского института клинической онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н.Трапезникова ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н.Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Ивану Стилиди, академику Российской академии наук, директору аппарата управления того же учреждения, Александру Румянцеву, академику Российской академии наук, научному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской Федерации, — за разработку профилактических и клинических методов, направленных на предотвращение заболеваний, снижение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни граждан; Владимиру Травушу, доктору технических наук, заместителю генерального директора по научной работе, главному конструктору закрытого акционерного общества «Городской проектный институт жилых и общественных зданий», — за выдающиеся заслуги в создании уникальных высотных зданий и сооружений, значительный вклад в развитие строительных наук и технологий.

Кроме того, Владимир Путин подписал указ «О присуждении Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2021 года».

Госпремия в этой области была присуждена Константину Титову, (митрополиту Московскому и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилию).