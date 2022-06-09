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Блогерша раскрыла правильный способ окрашивания седых волос

The Sun: блогерша Труди Хейс посоветовала вымыть голову перед окрашиванием седых волос

Фото: Shutterstock

Блогерша Труди Хейс из Дублина раскрыла правильный способ окрашивания седых волос. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

В начале ролика пользовательница сети с никнеймом ravenhaircare пояснила, что главная проблема указанной манипуляции заключается в быстром вымывании краски из волос. «По текстуре седые пряди, как правило, более густые и жесткие. По этой причине кутикула становится плотной и перестает пропускать через себя краситель», — рассказала она.

Так, Хейс посоветовала перед походом в салон красоты обязательно вымыть голову, поскольку это поможет приоткрыть кутикулу и избавить сами пряди от остатков стайлинговых средств. Кроме того, юзерша заявила, что перед началом процедуры необходимо нанести на локоны перекись водорода, чтобы обеспечить лучшее проникновение красящего пигмента.

В мае парикмахер Том Смит назвал окрашивание Herringbone Highlights (дословно — «подсвеченная елочка») трендом для седых волос. По словам стилиста, данный метод выполняется с помощью мелирования, при котором сочетаются теплые и холодные оттенки серого. «Данный тренд направлен на то, чтобы зрелые женщины перестали стесняться своей естественной седины», — пояснил эксперт.

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Мария Винар
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