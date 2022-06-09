Постпред Небензя понадеялся на скорое «полное освобождение» Донецкой и Луганской областей

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду на скорое «полное освобождение» территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы увидите освобождение всей [территории] Донецкой и Луганской областей. Это, надеюсь, скоро произойдет», — заявил дипломат в интервью телеканалу BBC News.

Небензя подчеркнул, что это было первоочередной задачей спецоперации России на Украине. «Давайте сравним наши записи через неделю или две и посмотрим, как мы справляемся и какой прогресс будет достигнут к тому времени», — ответил он на вопрос ведущего о том, что Россия якобы «с трудом справляется» с продвижением в Донбассе.

7 июня глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что территория Луганской народной республики (ЛНР) освобождена российскими войсками на 97 процентов. Он уточнил, что российские войска взяли под контроль жилые кварталы Северодонецка в ЛНР. Продолжается освобождение промышленной зоны города, а также ближайших населенных пунктов, сказал министр.